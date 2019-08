Street-Art-Künstler restaurieren Arbeit auf Berliner Mauer

Die Street-Art-Künstler Kiddy Citny und Thierry Noir restaurieren 30 Jahre nach dem Fall der Mauer von ihnen gestaltete Teile des alten Grenzverlaufs zwischen Ost und West.

Der in Stuttgart geborene Citny und der Franzose Noir begannen am Freitag in Berlin, ihre Werke auf zwei denkmalgeschützten Mauersegmenten auf dem Leipziger Platz im Herzen Berlins aufzuarbeiten.