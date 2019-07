Deutsche Bahn beim CSD 2019 mit eigenem Wagen dabei

Demnach soll der Wagen auch bei den Umzügen in München, Hamburg und Frankfurt am Main mitfahren. Anlässlich der Pride Weeks wollen Bahnchef Richard Lutz und Personalvorstand Martin Seiler kommenden Dienstag zudem eine Regenbogenflagge am Hauptbahnhof hissen. Mit den Aktionen will der Konzern nach innen und nach außen Haltung zeigen, sagte ein Sprecher.