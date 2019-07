James-Simon-Galerie vor der Eröffnung

Mit der neuen James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel will die Stiftung preußischer Kulturbesitz die Bedeutung jüdischer Mäzene für die Entwicklung der Museumslandschaft in Deutschland betonen.

James Simon (1851-1932) sei einer der ganz großen Mäzene gewesen, «die so unendlich viel für Kultureinrichtungen in Deutschland und eben auch in Berlin getan haben», sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger am 10. Juli 2019 in Berlin.