Melodien aus dem Leierkasten: 200 Drehorgelspieler in Charlottenburg

Am Sonntag wird um 15 Uhr ein klassisches Drehorgelkonzert in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gespielt. «Es ist unglaublich beeindruckend zu hören, was da aus den Orgeln herauskommt», sagte Hohnhäuser. Neben vielen Teilnehmer aus Europa reisen ihr zufolge auch Gäste aus Chile, Mexiko und den USA an.