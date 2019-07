Wolf Biermann singt in Stasiopfer-Gedenkstätte

Der Liedermacher Wolf Biermann singt an diesem Sonntag (07. Juli 2019 um 14 Uhr) in der Berliner Stasiopfer-Gedenkstätte . Nach dem Open-Air-Konzert wird der 82-Jährige mit der einstigen Oppositionellen Marianne Birthler über seine Erfahrungen in der DDR sprechen, teilte die Gedenkstätte Hohenschönhausen mit. Der Live-Auftritt des Liedermachers soll Höhepunkt eines Tages der offenen Tür im früheren Untersuchungsgefängnis der DDR-Staatssicherheit sein. Der Eintritt zum Tag der offenen Tür in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ist frei.