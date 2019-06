Programm soll 700 neue Ateliers schaffen

Angesicht zunehmend fehlender Arbeitsräume für Künstler hat der Atelierbeauftragter für Berlin, Martin Schwegmann, ein Sonderprogramm gefordert.

Mit vier Millionen Euro sollen in den kommenden zwei Jahren geeignete Räume erschlossen werden. So könnten 700 neue Ateliers entstehen, sagte Schwegmann am 27. Juni 2019 bei der Vorstellung einer Studie zur Lage für bildende Künstler in Berlin.