Klimatisierte Halle beim Global Jumping Berlin

Die Veranstaltung im Sommergarten unter dem Funkturm war 2017 erstmals ausgetragen worden und ist - was das Preisgeld betrifft - hinter dem CHIO in Aachen und dem Deutschen Derby in Hamburg die Nummer drei unter den deutschen Turnieren. Berlin ist nach Hamburg die zweite deutsche Station der Global Champions Tour. Die höchstdotierten Springsport-Serie der Welt umfasst in dieser Saison 19 Stationen sowie eine Abschluss-Etappe in Prag.