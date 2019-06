Tag der Architektur: Büros zeigen ihre Arbeiten

Wer sich für das aktuelle Bauen interessiert, kann an diesem Wochenende Architekten und Architektinnen in Berlin über die Schulter blicken.

Zum bundesweiten Tag der Architektur führen die beteiligten Architekten am Samstag und Sonntag unter dem Motto «Räume prägen» durch 53 Orte in Berlin, von denen manche normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind. Dazu zeigen 23 Planungsbüros ihre Räume und erläutern Projekte sowie realisierte Bauten, wie die Architektenkammer Berlin am 26. Juni 2019 mitteilte.

Gut ein Drittel der Projekte seien Wohnbauten, stark vertreten seien auch soziale und kulturelle Bauten. Auch in Freizeittreffs, Museen und Restaurants wird es Führungen geben, ebenso in Ateliers, Gärten, Schulhöfe und Parks. Insgesamt stehen in Berlin 130 Einzeltermine an 75 Orten auf dem Programm. Mit Hilfe einer kostenfreien App können Besucher alle Orte und Termine bundesweit einsehen und damit die Route planen.