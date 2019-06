Berlin bekommt eintrittsfreien Sonntag für Museen

Mit dem Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre hat Berlin den geplanten eintrittsfreien Sonntag pro Monat in den seinen Museen gesichert.

Dafür ist nach Angaben vom 19. Mai 2019 eine Finanzierung in Höhe von 1,4 Millionen Euro in 2020 und etwa 1,9 Millionen Euro in 2021 vorgesehen.