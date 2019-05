Thomas Gottschalk moderiert «Staatsoper für alle»

Radio- und Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird in diesem Jahr das Publikum beim «Staatsoper für alle»-Wochenende durch das Programm führen.

Das gab die Staatoper Unter den Linden in einer Pressemitteilung am 27. Mai 2019 bekannt. Das «Staatsoper für alle»-Wochenende findet 2019 bereits zum 13. Mal statt und Thomas Gottschalk wird an beiden Tagen moderieren. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung auf dem Bebelplatz hat der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, übernommen.