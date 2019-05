Formel-E: Abt will wieder in Berlin triumphieren

Die Formel E ist zum fünften Mal in Berlin zu Gast. Zehntausende Zuschauer werden auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof erwartet. Ein deutscher Fahrer hofft auf die Wiederholung seines Heimsiegs.

Daniel Abt hat schon einen Plan für den Samstagabend. Nur zu gerne würde sich der Audi-Pilot so wie im Vorjahr wieder mit einem Döner für den Sieg beim Formel-E-Rennen in Berlin belohnen. «Der war richtig gut, den hatte ich mir verdient», erinnerte sich der 26-Jährige aus Kempten vor dem Heimspiel der vollelektrischen Rennserie am Samstag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport). «Ich hätte gerne wieder einen», sagte Abt und wurde ernster: «Wir sind natürlich hier, um zu gewinnen. Das ist der Plan, und ich bin zuversichtlich.»