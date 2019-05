Karneval der Kulturen will sich per Video überwachen

Er ist extrem beliebt und platzt aus allen Nähten: Der Karneval der Kulturen lockt Pfingsten ein Millionenpublikum nach Kreuzberg. Für die Veranstalter ist das auch eine Frage der Sicherheit.

Der Erfolg ist das Problem: Das internationale Straßenfest Karneval der Kulturen (KdK) will sich in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen erstmals selbst per Video überwachen. «Die Veranstaltung ist sehr groß und sehr voll», sagte Nadja Mau, Leiterin der Veranstaltung, am Donnerstag in Berlin.