Künstler protestieren nach Ermittlungen gegen Künstlergruppe

Das Berliner Maxim Gorki Theater , das in der Vergangenheit mit der Künstlergruppe zusammengearbeitet hat, forderte am 11. April 2019 in einem offenen Brief, den Vorfall aufzuarbeiten. Zu den Erstunterzeichnern gehören nach Theaterangaben zahlreiche Künstler und Politiker. Die Staatsanwaltschaft Gera habe «massiv in die Grundrechte von Künstler*innen» eingegriffen, heißt es darin.