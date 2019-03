Motto für den Berliner CSD 2019: «Stonewall 50»

Das offizielle Motto für den 41. Christopher Street Day (CSD) in Berlin steht fest: «Stonewall 50 - Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme» hat sich durchgesetzt.

Insgesamt gingen 242 Vorschläge für das CSD-Motto ein

In dem neuen Motto würde sich der historische Bezug zu den Aufständen in der Christopher Street in New York widerspiegeln, teilte der Vorstand des Berliner CSD e.V mit. «Gleichzeitig ist dieses Motto auch ein Aufruf - ein Aufruf an alle, aktiv ihre Stimme für Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität zu erheben», hieß es weiter.