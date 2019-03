ITB 2019 mit Fokus auf die virtuelle Realität

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die ITB am Dienstagabend offiziell eröffnen. Die ersten drei Messetage sind dem Fachpublikum vorbehalten, Samstag und Sonntag haben auch Privatleute Zutritt. Rund 10 000 Aussteller aus 181 Ländern und Regionen sind in den Messehallen rund um den Berliner Funkturm vertreten.