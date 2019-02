Wiederaufbau von Berliner Synagoge: Kuratorium trifft sich erstmals

Der geplante Wiederaufbau einer Synagoge in Kreuzberg wird ab sofort von einem Kuratorium begleitet.

Das rund 20 Mitglieder umfassende Gremium traf sich am Montag (18. Februar 2019) zur ersten Sitzung. Der Neubau am Fraenkelufer soll sich architektonisch an dem jüdischen Gotteshaus orientieren, das dort 1916 eröffnet und am 9. November 1938 im Zuge der Pogromnacht von den Nazis weitgehend zerstört worden war.