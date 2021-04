Nach dem Erfolg von «Iron Curtain Man» widmet die Neuköllner Oper Dean Reed eine weitere Show.

Wir würde es dem «roten Elvis» heute ergehen, wenn die DDR weiterhin bestünde? In sechs Episoden präsentiert das Ensemble der Neuköllner Oper verschiedene Versionen von Dean Reed und seinen Freunden. In der siebten Folge - dem großen Showfinale - treten die unterschiedlichen Deans gegeneinander an und konkurrieren mit Tanz und Gesang um den Titel «The Dean of Germany». Wer gewinnt, entscheidet das Publikum!