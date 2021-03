Bruckner unter dem Sternenhimmel

Doppelte Einladung zum Träumen: Die Stiftung Planetarium Berlin und das Rundfunk-Sinfonieorchester entführen Zuschauer in weite Ferne.

Tausende von Galaxien leuchten in der tiefschwarzen Weite des Weltraums in einer Aufnahme, die Mithilfe des Hubble-Weltraumteleskops gemacht wurde.

Zu einer Ton-Übertragung der Sinfonie Nr. 3 in d-Moll von Anton Bruckner werden Sternhimmelprojektionen gezeigt - ein Fest für Augen und Ohren. Gespielt wird eine Konzertaufzeichnung vom 08. Dezember 2019 des Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Vladimir Jurowski. Die Untermalung der Himmelsbilder unterstreicht Bruckners Bestreben, Zuhörer durch seine Kompositionen in neue Welten und höhere Sphären zu entführen. In diesem Sinne stellt die Musik eine wahrhaftige Schallbrücke zu den Sternen dar.