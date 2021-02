Preview: Sinéad & James

Das Solistenensemble Kaleidoskop zeigt live aus dem Radialsystem Einblicke in die Probenarbeiten ihres Konzerts «Sinéad & James».

Das Ensemble stellt in seinem neuen Konzert zwei unterschiedliche Musikgenres aus den 1990ern gegenüber: Gespielt werden Ausschnitte aus Sinéad O’Connors ikonischem Album «I Do Not Want What I Haven’t Got» sowie aus James Dillons «Introitus». In einer raumgreifenden Inszenierung lässt das Ensemble die jeweilige Ästhetik beider Werke aufeinanderprallen. Der Livestream wird von Thomas Mahmoud moderiert.



«Sinéad & James» ist Teil der Konzertreihe «Back to the Suture», bei welcher die Mitglieder des Ensembles scheinbar unpassende Musikstücke nebeneinander stellen und ungeahnte Verbindungen und Gemeinsamkeiten entdecken.