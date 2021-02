Auftaktveranstaltung der Freiwilligenhauptstadt Berlin

Zum Start des Jahres mit Berlin als «Europäischer Freiwilligenhauptstadt» findet ein Auftakt-Event mit dem regierenden Bürgermeister Michael Müller und weiteren Gästen live aus dem Roten Rathaus statt.

2021 trägt Berlin den Titel «Europäische Freiwilligenhauptstadt». Das Europäische Freiwilligenzentrum in Brüssel will so die Leistungen der Berlinerinnen und Berliner im freiwilligen Engagement und Ehrenamt würdigen.



Im Anschluss an das Grußwort von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller spricht die Vizepräsidentin der EU-Kommission Dubravka Šuica gefolgt von Grüßen aus London, Madrid, Padua, Kosice, Strovolos und Danzig. Außerdem sollen mehrere Ehrenamtliche zu Wort kommen. Mit dabei ist auch Arne Friedrich von Hertha BSC, der über die Bedeutung des Ehrenamtes sprechen wird. Weitere Aktionen, die die ehrenamtliche Arbeit von Berlinerinnen und Berlinern zeigen sollen, sind über das gesamte Jahr verteilt geplant.