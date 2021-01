Berlin Fashion Week digital

Bei der Berlin Fashion Week im Winter 2021 stehen Nachhaltigkeit und Subkultur-Trends im Fokus. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Fashion Week nur digital statt.

Das zweimal jährlich stattfindende Modeevent in der Hauptstadt zieht, wie so viele Veranstaltungen, im Winter 2021 in den digitalen Raum. Modefreunde können sich trotz des ungewohnten Formates auf Shows, Konferenzen und Präsentationen freuen.