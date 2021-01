Grüne Woche digital

Unter dem Motto «Rooting for Tomorrow» findet die Internationale Grüne Woche im Jahr 2021 rein digital statt.

An zwei Tagen dreht sich alles um die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in der Land- und Ernährungswirtschaft. Auch wenn die digitale Grüne Woche in diesem Jahr vornehmlich als Branchentreff konzipiert ist, können sich Besucher mittels Livestream über die aktuellen Trends informieren und spannende Diskussionsrunden verfolgen.