Jean-Michel Jarre: Welcome to the other Side

Elektropop in Notre-Dame de Paris: Jean-Michel Jarre gibt zum Jahreswechsel ein zweifach digitales Konzert.

Der 72-jährige Elektropop-Pionier hat in der Silvesternacht 2020 Großes vor. In Zusammenarbeit mit der Stadt Paris und unter der Schirmherrschaft der UNESCO gibt Jean-Michel Jarre ein Konzert in der virtuellen Umgebung von Notre-Dame de Paris. Hierzu performt der Sound-Magier live von einem Studio nahe der bekannten Pariser Kathedrale. Mithilfe eines VR-Start-Ups wird der Avatar von Jarre virtuell in Notre-Dame de Paris versetzt. Wer über VR-Equipment verfügt, kann das Konzert mit allen Sinnen genießen. Doch auch im Video-Livestream verspricht das Silvesterkonzert von Jarre, futuristisch und besonders zu sein.