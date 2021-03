Stühlchen Himmelblau in der Schaubude

Das bunte Frühlingsprogramm der Schaubude findet in diesem Jahr online statt.

17. März, 9 und 11 Uhr, 21. März, 15 Uhr: Stühlchen Himmelblau

Zwei lustige Theater-Clowns erzählen in ihrer eigenen Sprache von den Verstrickungen der Kindheit und des Erwachsenenlebens, den Wirkungen des Zufalls, von Mut und Verzagtheit, von Leichtigkeit und von ihrem eigenen Platz in der Welt. Die spielerische Entdeckungsreise wird begleitet von Live Musik.



Vor dem Livestream am 21. März können Zuschauer sich bereits vor der Vorstellung im virtuellen Zoom-Foyer treffen und im Anschluss mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab fünf Jahren.