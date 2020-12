Lohengrin: Premiere in der Staatsoper Unter den Linden

Um die Premiere von Lohengrin nicht verschieben zu müssen, haben Regisseur und Bühnenbildnerin eine corona-konforme Variante erarbeitet, die im Stream genossen werden kann.

Die 1850 geschriebene Oper von Wagner thematisiert den Wunsch nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit, der sich selbst über die Liebe und das Göttliche stellt. Als Elsa von Brabant des Brudermordes angeklagt wird, will nur ein fremder, strahlender Ritter für sie kämpfen. Dafür soll sie ihn heiraten und niemals nach seiner Herkunft oder seinen Namen fragen. Trotzt ihrer Liebe bricht Elsa ihr Versprechen, drastische Konsequenten folgen.



In der von Calixto Bieito inszenierten Aufführung sind Roberto Alagna und Sonya Yoncheva in den Hauptrollen zu sehen.