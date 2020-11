Seriencamp Festival online

The Bad Kids (China): Kriminal-Thriller

Capital Roar (Kolumbien): Thriller/Drama

Des (Vereinigtes Königreich): True Crime

Siegerfilm : The Pack (Chile): Kriminal-Thriller

: The Pack (Chile): Kriminal-Thriller Moah (Frankreich): Experimentell

Trickster (Kanada): Mystisches Coming of Age

Albatros (Belgien): Sad Com

The Chef (Israel): Koch-Drama

Serienfans erhalten beim Festival einen breit gefächerten Überblick über die Neuerscheinungen der Serienwelt. Das Festival findet traditionell an der Münchener Hochschule für Film und Fernsehen statt. Im Corona-Jahr 2020 können dank Online-Ausgabe auch Berliner vom eigenen Wohnzimmer aus dabei sein. Pro vorgestellte Serie stehen eine bis drei Folgen kostenfrei zur Verfügung. Über 70 Serien stehen 2020 auf dem Programm.Acht Serien nehmen als Highlights an der Official Competition teil: