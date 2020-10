Ranga Yogeshwar und Rezo: Diskussion zur Macht von Influencern

Das Gespräch zwischen Rezo und Ranga Yogeshwar ist Teil der Berlin Science Week und wird live aus dem Futurium gestreamt.

Rezo erlangte durch sein Video «Die Zerstörung der CDU» bundesweite Bekanntheit. Am 05. November spricht er mit Wissenschaftsjournalist und Physiker Ranga Yogeshwar über die Macht der Influencer. Dabei gibt Rezo einen Einblick in seinen Lebensalltag und in das Geschäftsmodell eines Influencers. Auch die möglichen Reaktionen auf Veröffentlichungen von Influencern sowie das Zusammenspiel von Reichweite und Verantwortung sollen zur Sprache kommen.