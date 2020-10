Mosaic Talks: Über die MOSAiC-Arktisexpedition

Die Polarstern kehrte Anfang Oktober nach einer der spannendsten Forschungsexpeditionen der jüngeren Geschichte in der Arktis nach Bremerhaven zurück. Expeditionsteilnehmer berichten.

Der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern treibt für Forschungsarbeiten über dem Bereich der 'Aurora' Hydrothermalquellen am Westlichen Gakkel-Rücken.

Die Polarstern brach im September 2019 in die Arktis auf, ließ sich an einer Eisscholle - der MOSAiC-Scholle - festfrieren. Ein Jahr lang sammelten so Wissenschaftler neue und wichtige Erkenntnisse zur globalen Erwärmung. Bei den Mosaic Talks erzählen Wissenschaftler und Forschungsteilnehmer von ihre Erkenntnissen und Erlebnissen.