Watergate Night: Virtuelle Partynacht

Closed, but open: Das Watergate lädt Mitte Juli wieder zum gemeinsamen Tanzen ein.

Aus dem eigenen Wohnzimmer heraus können Partygänger einen interaktiven, virtuellen Raum betreten. Auf den Floors spielen international renommierten DJs, Liveacts und Watergate Residents: Pan-Pot, Adana Twins, WhoMadeWho Live, Anja Schneider B2B Kristin Velvet, Biesmans Live, Yulia Niko, Jamiie und Minco. Alle Sets werden in Kooperation mit Beatport live in die Wohnzimmer der Fans gestreamt.



In verschiedenen Räumen können die virtuellen Partygäste zueinander finden und gemeinsame Watchparties veranstalten. Sogar ein Besuch auf der Clubtoilette ist möglich.