Am Tag des Sommeranfangs, dem 21. Juni 2020, feiert Berlin traditionell die Fête de la Musique - daran kann auch die Corona-Pandemie nichts ändern. Allerdings finden die über 100 Konzerte in diesem Jahr virtuell statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie können keine Konzerte vor Publikum, Bühnen in Freien oder gemeinsame Feiern stattfinden. Unter dem Motto «Fête de la Haus-Musique» findet das Programm kurzerhand digital statt.

Europaweiter Singalong: Ode an die Freude

Der traditionelle Singalong findet auch in diesem Jahr statt. Um 17 Uhr sind alle Berliner dazu aufgerufen, sich anzuschließen und die «Ode an die Freude» vom Balkon oder Zimmerfenster aus durch die Straßen klingen zu lassen. Bis 18 Uhr werden mittels Livestream weitere Songs zum gemeinsamen Singen angeboten - etwa «Bella Ciao», «Haus am See» oder «Wonderwall».