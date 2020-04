Poetry Slam Show: Revolutionärer Livestream auf dem Ritter Butzke

Der 1. Mai in Berlin wird in diesem Jahr anders als gewohnt. Fünf Deutschpoeten halten im Ritter Butzke nicht nur Abstand, sondern auch die Fahne des revolutionären Gedankens in Reimform hoch. Der Berliner Livestream unterhält mit Wortwitz, nachdneklicher Poesie und lyrischer Akrobatik. Mit dabei sind Julian Heun, Ken Yamamoto, Schneekönig (Wolf Hogekamp), Tanasgol Sabbagh und Andy Strauß.