Tango-Konzert und Milonga live aus Kreuzberg

Pure Lebensfreude aus Kreuzberg: Das Tango-Ensemble Cuarteto Rotterdam bringt heiße Rhythmen in die Berliner Wohnzimmer.

Das Konzert wird live aus dem Studio von «Tangotanzen macht schön» und besteht aus zwei Teilen. Im ersten Abschnitt interpretieren die Musiker des Ensembles Werke zeitgenössischer Tango-Komponisten. Beim folgenden Milonga-Teil können Zuschauer in ihren Wohnzimmern das Tanzbein schwingen. In Erinnerung an das goldene Zeitalter des Tangos spielt das Quartett Musik aus seinem eigenen Repertoire, auf welcher sich wunderbar tanzen lässt. Wer die Musiker in Zeiten der Corona-Krise unterstützen möchte, kann sich an einer Spendenaktion beteiligen.