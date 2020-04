Livestream-Konzert: «One World: Together at Home»

Zahlreiche Weltstars wie Billie Eilish, Elton John, Céline Dion oder Shawn Mendes beteiligen sich an dem von Lady Gaga kuratierten Streaming-Großevent.

Zurück Weiter © dpa «One World: Together at Home» wird von Lady Gaga moderiert.

© dpa Elton John.

© dpa Billie Eilish.

© dpa Shawn Mendes.

© dpa Jennifer Lopez.

© dpa Pharrell Williams.

© dpa Celine Dion.

© dpa Paul McCartney.

«One World: Together at Home» wird von Global Citizen, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Vereinten Nationen (UN) organisiert. Das Livestream-Konzert mit sehr hoher Promidichte ist an den Aufruf der Veranstalter und Teilnehmer an alle Zuschauer gekoppelt, möglichst zu Hause zu bleiben und während der Corona-Krise Verantwortung zu übernehmen. Ziel ist es, das hoch belastete Pflege- und Ärztepersonal in den Kliniken zu unterstüzten, indem jeder seinen Teil zur Eindämmung der Coronavirus beiträgt.



Liegt der Fokus des Abends auch auf der musikalischen Unterhaltung, beteiligen sich auch zahlreiche Schauspieler und Entertainer an der Preshow, die bereits am Abend des 18. Aprils startet.

Taylor Swift, Hozier, Elton John, Oprah Winfrey und Co.: Lineup Das Lineup des Events strotzt vor Megastars. Die Moderatoren Stephen Colbert, Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon führen durch den Abend.



Für folgende Stars wurde eine Beteiligung bestätigt: Adam Lambert, Alicia Keys, Andra Day, Andrea Bocelli, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Awkwafina, Becky G, Ben Platt, Billie Eilish, Billie Joe Amstrong, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Camila Cabello, Cassper Nyovest, Céline Dion, Charlie Puth, Chris Martin, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, David und Victoria Beckham, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Eddie Vedder, Ellen Degeneres, Ellie Goulding, Elton John, Erin Richards, Finneas, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Idris und Sabrina Elba, J. Baldwin, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jennifer Lopez, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lilly Tomlin, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lizzo, LL cool J, Lola Lennox, Luis Fonsi, Lupita Nyong'o, Maluma, Maren Morris, Matt Bomer, Matthew McConaughey, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, P.K. Subban, Picture This, Priyanka Chopra Jonas, Rita Ora, Sam Heughan, Sam Smith, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Sofi Tukker, Stevie Wonder, SuperM, Taylor Swift, The Killers, Tim Gunn, Usher, Vishal Mishra und Zucchero.

Livestream: One World: Together at Home

Auf einen Blick Was: One World: Together At Home

Wann: 18. bis 19. April

Wann genau: Preshow am 18. April ab 20 Uhr, Premiere am 19. April von 02 bis 04 Uhr

Wo: Auf Youtube, Facebook, Instagram und verschiedenen TV-Angeboten

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr

© fizkes - stock.adobe.com Übersicht: Streaming-Angebote der Berliner Institutionen Konzerthäuser, Theater, Sportvereine und Bildungseinrichtungen haben die Herausforderung angenommen, die Berliner Bevölkerung trotz Social Distancing mit Kultur- und Lehrangeboten zu versorgen. mehr