Klavierkonzerte: Stephan Graf von Bothmer live

Einmal pro Woche will Stephan von Bothmer mit aufwendig inszenierten Live-Konzerten in der Coronazeit Kunst und Zuversicht in die Berliner Wohnungen bringen.

Über eine Spendenaktion ist es möglich, die Künstler während der Corona-Krise zu unterstützen. Die Kompositionen des Klavierspielers erzählen eine Geschichte, in der sich mit ihren Höhen, Tiefen, Freuden und Melancholie die Hörer selber wiederfinden können. Die Konzerte werden live aus der Pumpe Berlin gestreamt und bleiben anschließend noch auf dem Youtube-Kanal des Künstlers erreichbar. Im Gegensatz zu vielen Wohnzimmer-Konzerten zeichnen sich die Ausstrahlungen von Stephan von Bothmer durch einen hohen technischen Aufwand mit Beleuchtung, Nebel, Kamera- und Soundtechnik aus. Jedes Konzert erhält zudem eine eigene thematische Ausrichtung.

Nächster Stream: Space Symphony

Programm 09. April: Klavierfantasie - Improvisationskonzert

- Improvisationskonzert 17. April: Space Symphony . Das Klavierkonzert wird von beeindruckenden und entrückten Bildern der NASA begleitet. Der Zusammenschnitt der wurde von StummbilmKonzerte Berlin komponiert.

. Das Klavierkonzert wird von beeindruckenden und entrückten Bildern der NASA begleitet. Der Zusammenschnitt der wurde von StummbilmKonzerte Berlin komponiert. 24. April: Asphalt - Stummfilmkonzert.

Auf einen Blick Was: Stephan Graf von Bothmer live

Wann: Jeden Freitag

Wann genau: 19:30 Uhr

