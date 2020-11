Hope@Home - Next generation

Nach den Konzertreihen Hope@Home und Hope on Tour startet Geiger Daniel Hope im November-Lockdown eine neue Reihe: Next Generation.

Daniel Hope kehrt in Next Generation zurück zu den Wurzeln seiner Lockdown-Konzerte: Gestreamt wird aus dem eigenen Wohnzimmer. Unter Einhaltung der Corona-Richtlinien lädt er wechselnde musikalische Gäste zu den Konzerten ein - insbesondere junge und selbstständige Künstler. Der in Südafrika geborene und in Berlin lebende britische Geiger zählt zu den bekanntesten Klassik-Künstlern in Deutschland. Er ist Künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche und seit kurzem auch Präsident des Beethoven-Hauses Bonn.