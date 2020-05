Hope on Tour: Konzertreihe mit Daniel Hope

Nach der Konzertreihe Hope@Home, bei welcher der Geiger jeden Tag live aus seinem Wohnzimmer streamte, begibt sich Daniel Hope jetzt auf eine musikalische Reise durch ganz Deutschland.

An ausgewählten Orten Deutschlands trifft sich Daniel Hope zu spontanen Live-Konzerten mit musikalischen Gästen. Der in Südafrika geborene und in Berlin lebende britische Geiger zählt zu den bekanntesten Klassik-Künstlern in Deutschland. Er ist Künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche und seit kurzem auch Präsident des Beethoven-Hauses Bonn.