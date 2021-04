Europe@Home - Konzertreihe mit Daniel Hope

Nach mehreren Konzertreihen im Corona-Lockdown kooperiert Geiger Daniel Hope bei Europe@Home mit europäischen Künstlern.

Daniel Hope kehrt zurück und bringt wieder Livemusik in das eigene Wohnzimmer. An 27 Abenden präsentiert er mit Gästen die Vielfalt der Europäischen Musik. Jeder Abend ist einem Mitgliedstaat der Europäischen Union gewidmet.



Der in Südafrika geborene und in Berlin lebende britische Geiger zählt zu den bekanntesten Klassik-Künstlern in Deutschland. Er ist Künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche und seit kurzem auch Präsident des Beethoven-Hauses Bonn.