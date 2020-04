Gutenachtgeschichten von Uwe Ochsenknecht

Zwischen Homeoffice , Haushalt und der Gestaltung eines lehrreichen Kinderprogramms kommen Eltern während der Corona-Krise schnell an ihre Grenzen. Mit seinem Angebot will Uwe Ochsenknecht die Unterhaltung der Kids für eine halbe Stunde lang übernehmen und Eltern so eine kleine Pause verschaffen.Dazu liest der Schauspieler jeden Tag ab 19 Uhr live eine Gutenachtgeschichte vor. Ideen und Vorschläge für Geschichten werden von ihm gerne angenommen.