Staatsoper unter den Linden: Konzerte und Opern per Video-on-demand

Kultur von zuhause aus genießen: Opernfans müssen auch in Zeiten des Coronavirus nicht auf den Genuss erstklassiger Produktionen verzichten. Die Staatsoper unter den Linden zeigt in ihrem Video on demand-Angebot Aufzeichnungen von Opern und Konzerten. Jeden Tag haben Musikfreunde 24 Stunden lang - jeweils von 12 bis 12 Uhr Zugriff auf die Aufzeichnung des Tages. Unter anderem werden Aufführungen von «Manon», «Carmen», «Schwanensee», «Tannhäuser» und «Medea» gezeigt.