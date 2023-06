Soulfestival am Alexanderplatz

18. bis 28. Mai 2023

Soulsänger Kirk Smith © dpa

Let there be soul: Das Lebensgefühl und der Sound von James Brown, Aretha Franklin, Steve Wonder, Ray Charles und Etta James nimmt des Alexanderplatz für zehn Tage in Beschlag.

Entstanden aus Gospel, Blues, Jazz und Rhythm and Blues, ist Soul eine der vielfältigsten Musikrichtungen. Zehn Tage lang erklingen täglich zwischen 12 und 22 Uhr lebendige Soulsounds über den Alexanderplatz. Mit dabei sind unter anderem die Künstler:innen und Bands Josiah Bruce, Benny Fiedler, Kirk Smith, SJ Tomekk, Berlin Blues Band, Tiffany Kemp, One Voice Gospel Chor, Black Tie Entertainment und Jazz Combo Berlin. Einige Food-Stände runden das Angebot des Soulfestivals ab.

Auf einen Blick

Alexanderplatz Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Alles draußen! Kultur unter freiem Himmel erleben Open-Air-Ausstellungen, Theater unter freiem Himmel und Freiluft-Konzerte: Die besten Veranstaltungen an der frischen Berliner Luft. mehr

© dpa Event-Highlights im Mai 2024 Die Berlin-Eventvorschau für Mai 2024. Karneval der Kulturen, Maifeiertag, Theatertreffen, Museumstag und vieles mehr