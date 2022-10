90 Tage, 90 Orte, 90 Events: Beim Berliner Kultursommer wird die ganze Stadt zur Bühne.

Jenseits von Brandenburger Tor, Alexanderplatz und Museumsinsel präsentiert die Hauptstadt ihre vielfältigen Lieblingsorte in den Bezirken. Lokale Akteure füllen die unbelebten Stadträume Berlins mit Kultur - von Lesungen über Konzerte hin zu Open Air-Theater und Tanzveranstaltungen. Eröffnet wird der Kultursommer mit einem großen Event am 18. Juni auf dem Tempelhofer Feld. Besonderes Highlight ist der erste Auftritt der französischen Compagnie Off in Deutschland. Deren Licht- und Musikperformance «Color Wheels» verzauberte bereits Besucher:innen des Burning Man.