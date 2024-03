Osterfest auf der Trabrennbahn Mariendorf

Los geht es am Freitag um 11 Uhr. Das beliebte Amateur-Rennen startet um 13:30 Uhr. Darüber hinaus lockt die Rennbahn am Karfreitag mit einem Osterbrunch, putzigen Mini-Traberrennen und einem bunten Kinderprogramm. Am Samstag finden keine Rennen statt, dafür sorgt ab 16 Uhr ein Bühnenprogramm mit Live-Musik und DJs für gute Stimmung.



Besonders an kleine Besucher:innen wird gedacht: Kinderschminken, Hüpfburg, Kletterwand, Bastelstation und Ponyreiten bringen Kinderaugen zum Strahlen. Besonderes Highlights sind die Ostereiersuche am Karfreitag und das Osterfeuer am Samstag.