Gallery Night

Rund 40 Galerien beteiligen sich an dem Festival und präsentieren Werke der von ihnen vertretenen Künstlerinnen und Künstlern. Am Freitag, dem 13. September, sind die Türen bis 22 Uhr geöffnet. In vielen Kunsthäusern feiern neue Ausstellungen an diesem Wochenende zudem ihre Vernissage.