Glühwein-Spaziergang durch Kreuzberg

6. Dezember 2020

In Kreuzberg können Spaziergänger bei einigen Restaurants Zwischenstopps einlegen und einen Glühwein to go genießen.

Alternativ zu den traditionellen Weihnachtsmärkten, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, laden drei Kreuzberger Restaurants zu einer kleinen Glühwein-Tour ein. An den ersten beiden Adventswochenenden können Spaziergänger beim Volt, Tulus Lotrek und Horváth weihnachtliche Leckereien und Glühwein zum Mitnehmen erwerben. Dabei werden Stempel verteilt, mit denen Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen können. Zwischen den einzelnen Stationen gibt es jede Menge festliche Dekoration und Lichterglanz zu entdecken. Beim Bestellen an den Restaurants gilt Maskenpflicht. Außerdem dürfen Besucher vor den Eingängen keine Gruppen bilden.

Termine 6. Dezember 2020 Locations Volt

Tulus Lotrek

Horváth Öffnungszeiten Volt: 12 bis 16 Uhr

Tulus Lotrek: 14 bis 18 Uhr

Horváth: 12 bis 16 Uhr Eintrittspreise Frei

