Der Zauberberg: Premiere im Livestream

Die Adaption von Sebastian Hartmann stellt die Frage nach der Beschaffenheit der Zeit in den Fokus. Das Werk von Thomas Mann folgt dem jungen Hans Castorp in die Berglandschaft der Schweiz, wo er in einem Sanatorium mit philosophischen Fragen zu Leben und Tod konfrontiert wird.Die physische Premiere des Stücks im Deutschen Theater ist für den 13. Dezember 2020 geplant, sofern die Corona-Pandemie dies zulässt.