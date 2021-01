Weihnachten in Corona-Zeiten: Was in Berlin möglich ist

Im Corona-Jahr ist alles anders - so auch der traditionelle Besuch eines Weihnachtsgottesdienstes. Religiöse Veranstaltungen dürfen gerade und auch in der Coronakrise stattfinden. Allerdings ist der physische Besuch eines Gottesdienstes während der Feiertage nicht vielen Berlinern möglich: Es gelten umfangreiche Hygienevorgaben und strenge Personenobergrenzen in den einzelnen Kirchen. Wer keinen Platz bekommt, kann aber dennoch an den zahlreichen Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen: Viele Christvespern und Andachten werden live übertragen.Christvesper und Gottesdienste an den Feiertagen: Zu Weihnachten finden im Berliner Dom mehrere Gottesdienste statt, an welchen jeder dank Livestream-Übertragung auch von den eigenen vier Wänden aus teilnehmen kann.Ein Open Air-Gottesdienst besonderer Art findet an Heiligabend vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Mit dabei sind unter anderem Samuel Koch und The Real Life Guys. Der Gottesdienst wird im Livestream übertragen.