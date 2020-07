Klavierkonzerte: Stephan Graf von Bothmer live

Einmal pro Woche will Stephan von Bothmer mit aufwendig inszenierten Live-Konzerten in der Coronazeit Kunst und Zuversicht in die Berliner Wohnungen bringen.

© Birgit Meixner





Über eine Spendenaktion ist es möglich, die Künstler während der Corona-Krise zu unterstützen. Die Kompositionen des Klavierspielers erzählen eine Geschichte, in der sich mit ihren Höhen, Tiefen, Freuden und Melancholie die Hörer selber wiederfinden können. Die Konzerte werden live aus der Pumpe Berlin gestreamt und bleiben anschließend noch auf dem Youtube-Kanal des Künstlers erreichbar. Im Gegensatz zu vielen Wohnzimmer-Konzerten zeichnen sich die Ausstrahlungen von Stephan von Bothmer durch einen hohen technischen Aufwand mit Beleuchtung, Nebel, Kamera- und Soundtechnik aus. Jedes Konzert erhält zudem eine eigene thematische Ausrichtung.Über eine Spendenaktion ist es möglich, die Künstler während der Corona-Krise zu unterstützen.

Nächster Stream: Das Zeichen des Zorro

Programm 09. April: Klavierfantasie - Improvisationskonzert

- Improvisationskonzert 17. April: Space Symphony . Das Klavierkonzert wird von beeindruckenden und entrückten Bildern der NASA begleitet. Der Zusammenschnitt der wurde von StummfilmKonzerte Berlin komponiert.

. Das Klavierkonzert wird von beeindruckenden und entrückten Bildern der NASA begleitet. Der Zusammenschnitt der wurde von StummfilmKonzerte Berlin komponiert. 24. April: Asphalt - Stummfilmkonzert.

- Stummfilmkonzert. 01. Mai: The General - Stummfilmkonzert.

- Stummfilmkonzert. 08. Mai: Hein Gorny - Hommage à Berlin . Zum 75. Jahrestag der Befreiung komponierte Stephan von Bothmer die musikalische Begleitung zu Fotografien des Künstlers Hein Gorny. Die Fotografien zeigen - teil saus der Luft - das vom Krieg zerstörte Berlin in den Jahren 1945 und 1946.

. Zum 75. Jahrestag der Befreiung komponierte Stephan von Bothmer die musikalische Begleitung zu Fotografien des Künstlers Hein Gorny. Die Fotografien zeigen - teil saus der Luft - das vom Krieg zerstörte Berlin in den Jahren 1945 und 1946. 15. Mai: Three Ages - Stummfilmkonzert.

- Stummfilmkonzert. 22. Mai: Entdeckungen - Musik trifft auf Literatur und Illustration: Der Pianist gestaltet das Konzert gemeinsam mit zwei Autorinnen und einer Künstlerin.

- Musik trifft auf Literatur und Illustration: Der Pianist gestaltet das Konzert gemeinsam mit zwei Autorinnen und einer Künstlerin. 29. Mai: Piano - ein Klavierabend.

- ein Klavierabend. 05. Juni: Panzerkreuzer Potemkin - Stummfilmkonzert.

- Stummfilmkonzert. 12. Juni: Die Austernprinzessin - Stummfilmkonzert

- Stummfilmkonzert 19. Juni: Das Zeichen des Zorro - Stummfilmkonzert

- Stummfilmkonzert 26. Juni: Piano Visions -

Auf einen Blick Was: Stephan Graf von Bothmer live

Wann: Jeden Freitag

Wann genau: 19:30 Uhr

Archiv: : Stephan Graf von Bothmer live: Jeden Freitag: 19:30 Uhr Youtube-Kanal von Stephan Graf von Bothmer

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

© dpa Hope on Tour: Konzertreihe mit Daniel Hope Nach der Konzertreihe Hope@Home, bei welcher der Geiger jeden Tag live aus seinem Wohnzimmer streamte, begibt sich Daniel Hope jetzt auf eine musikalische Reise durch ganz Deutschland. mehr