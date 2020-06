20 20: Die 20er Jahre Varieté Revue

Extravaganz, Erotik und pure Lebensfreude halten Einzug im Wintergarten Varieté. Zum Beginn der neuen 20er Jahre ist es an der Zeit, einen Blick in die schillernde Vergangenheit zu werfen.

Varieté Noir mit frivolem Charme

Nachtgestalten, Burlesque-Tänzer, skurrile Akrobaten, Bewegungspoeten in luftiger Höhe und erotische Kontorsionisten erobern die Bühne und laden zum wilden Tanz auf dem Vulkan. Bei dem verrückten Spektakel werden alle involviert - vom Personal zum Publikum.



Extravagant durch den Abend

Die opulente Show von Pierre Caesar, Markus Pabst und Jack Woodhead verbindet Artistik, Comedy, Akrobatik und Burlesque zu einer provokant-furiosen Einheit, die eine kurzweiligen Abend verspricht. Wer nicht nur schauen, sondern auch schlemmen möchte, Show & Dine Tickets. Ein auf die Show zugeschnittenes 3-Gang-Menü - auf Wunsch vegetarisch - rundet einen unterhaltsamen und leckeren Ausflug in das Wintergarten Varieté ab.



In der Holzklasse mitten im Geschehen

Harte Sitze, ehrliches Vergnügen: Eigens für die Show führt das Wintergarten Varieté die «Holzklasse» für das einfache Volk wieder ein. Direkt vor der Bühne ist der Platz für Abenteuerlustige, die vor der Show noch einen Blick hinter die Kulissen werfen wollen. Das Angebot gilt nicht nur für die ganz Harten: Auf Wunsch gibt es in der Holzklasse sogar Sitzpolster.