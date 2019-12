Bei "Nacht & Tag in den Gerichtshöfen Wedding" geben die Künstler einen informativen Einblick in verschiedene künstlerische Arbeitsweisen und erläutern diese auch im Gespräch.

© Kunst in den Gerichtshöfen

© Kunst in den Gerichtshöfen

© Kunst in den Gerichtshöfen

© Kunst in den Gerichtshöfen

Die Ateliers und Werkstätten in den historischen Gerichtshöfe in Wedding öffnen Ende September wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit.

Kunst in den Gerichtshöfen Wedding

Das Kunstquartier in den Weddinger Gewerbehöfen ist mit über 70 Ateliers eines der größten der Bundesrepublik. Seit 1983 arbeiten hier Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt in den sechs denkmalgeschützen Höfen zwischen Gericht- und Wiesenstraße. 2004 organisierten sich viele der Künstler im Verein „Kunst in den Gerichtshöfen e.V.“.