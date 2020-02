Uranium Filmfestival

Unter dem Motto "Von Einstein bis Fukushima" werden vom 4. bis zum 12. Oktober 2012 Filmeproduktionen aus aller Welt in den beiden Kreuzberger Kinos Eiszeit und Moviemento gezeigt.



Mit Filmen über Atomkraft und Radioaktivität im Gepäck kommt das Uranium Film Festival aus Rio de Janeiro zum ersten Mal nach Deutschland auf Tour. Auch deutsche Filmproduktionen sind bei den über 50 Dokumentar-, Spiel- und Animationsfilmen vertreten.



Das Uranium Film Festival beginnt am Donnerstag, 4. Oktober, mit Filmen zum Thema Atombomben, informiert am Freitag, 5. Oktober, über den Cäsium-137-Unfall in Brasilien und widmet sich am Samstag, 6. Oktober, der Tschernobyl Katastrophe. Filme zum Thema Uranbergbau eröffnen die neue Woche.



Die letzten zwei Tage des Festivals stehen im Zeichen der Atomindustrie, besonders hervorgehoben werden die Katastrophe von Fukushima und die Frage der atomaren Endlager.